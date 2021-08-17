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У "Талібані" знову пообіцяли поважати права жінок "за законами ісламу"

Вівторок, 17 серпня 2021, 19:20

У "Талібані" пообіцяли поважати права жінок в Афганістані "за законами ісламу" та дати їм можливість навчатися і працювати.

Як повідомляє "Європейська правда" з посланням на західні інформаційні агентства, про це заявив речник "Талібану" у вівторок. 

На першій своїй пресконференції Забігулла Муджахід пообіцяв, що нова влада буде поважати права жінок, але "за законами ісламу", пише Associated Press.

Він сказав також, що приватні ЗМІ зможуть "залишитися незалежними", але наголосив, що журналісти "не повинні працювати проти національних інтересів".

Речник зазначив, що група не планує помсти для тих, хто співпрацював з місіями іноземних країн або військовими.

У коментарі британському Sky News речник сказав, що жінкам не заборонять навчатися. "Так, вони зможуть отримувати освіту і вищу освіту, тобто навчатися у тому числі в університетах", - цитують його. За його словами, жінки зможуть працювати у школах та лікарнях. 

Також з’явилисm повідомлення, що жінки-телеведучі приватного мовника Tolo повернулися в ефір.  

Повідомляється також про невелику демонстрацію жінок у Кабулі - вони вийшли у хіджабах і з плакатами із закликом не усувати жінок від суспільного життя. 

Раніше представник Талібану Енамулла Самангані пообіцяв загальну амністію та заявив, що жінки повинні стати частиною майбутнього уряду.

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до угроповання "Талібан" 15 серпня країни ЄС закрили свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.

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Теми: Афганістанправа людини
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