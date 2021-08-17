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В "Талибане" снова пообещали уважать права женщин "по законам ислама"

Вторник, 17 августа 2021, 19:20

В "Талибане" пообещали уважать права женщин в Афганистане "по законам ислама" и дать им возможность учиться и работать.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные информационные агентства, об этом заявил представитель "Талибана" во вторник.

На первой своей пресс-конференции Забигулла Муджахид пообещал, что новая власть будет уважать права женщин "по законам ислама", пишет Associated Press.

Он сказал также, что частные СМИ смогут "остаться независимыми", но подчеркнул, что журналисты "не должны работать против национальных интересов".

Спикер отметил, что группа не планирует мести для тех, кто сотрудничал с миссиями иностранных государств или военными.

В комментарии британскому Sky News он сказал, что женщинам не запретят учиться. "Да, они смогут получать образование и высшее образование, то есть учиться в том числе в университетах", - цитируют его. По его словам, женщины смогут работать в школах и больницах.

Также появились сообщения, что женщины-телеведущие частного вещателя Tolo вернулись в эфир.

Сообщается также о небольшой демонстрации женщин в Кабуле - они вышли в хиджабах с плакатами с призывом не отстранять женщин от общественной жизни.

Ранее представитель Талибана Енамулла Самангани пообещал всеобщую амнистию и заявил, что женщины должны стать частью будущего правительства.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к группировке "Талибан" 15 августа страны ЕС закрыли свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

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Темы: Афганистанправа человека
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