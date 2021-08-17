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Головний дипломат ЄС назвав передумови співпраці з майбутнім урядом Афганістану

Вівторок, 17 серпня 2021, 21:39
Фото: EU

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини. 

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки від імені всього блоку, оприлюдненій після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС щодо ситуації в Афганістані, цитує "Європейська правда". 

Він зазначив, що переговорний процес між афганським урядом і "Талібаном" дав шанс на рішення, що забезпечить безпеку і мирне співіснування в країні та у регіоні в цілому. 

"ЄС закликає усі сторони в Афганістані поважати усі свої зобов’язання та продовжувати інклюзивне, комплексне, тривале політичне врегулювання… ЄС закликає до негайного припинення будь-якого насильства, відновлення безпеки й громадського порядку, захисту й поваги  до життя, гідності і прав власності на всій території країни. У цьому контексті Євросоюз глибоко стурбований повідомленнями про серйозні порушення прав людини та зловживання  у різних частинах Афганістану", - зазначив Боррель. 

"Співпраця з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежатиме від мирного, інклюзивного врегулювання та поваги до фундментальних прав усіх афганців - у тому числі жінок, молоді та осіб, що належать до меншин, а також дотримання міжнародних зобов’язань Афганістану, боротьби з корупцією та запобігання тому, щоб територія країни використовувалася територистичними організаціями", - наголосив він. 

Боррель наголосив, що головним пріоритетом блоку наразі залишається безпека громадян ЄС, які досі перебувають в Афганістані, та афганців, які співпрацювали з західними партнерами. 

Жозеп Боррель зазначив, що ЄС продовжить надавати допомогу для жителів Афганістану та закликав усі сторони дозволити безперешкодний доступ для завезення гуманітарної допомоги. 

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Теми: АфганістанЄС


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