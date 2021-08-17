ЕС назвал предпосылки сотрудничества с будущим правительством Афганистана

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, насколько мирным будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени всего блока, обнародованном после встречи министров иностранных дел стран ЕС по ситуации в Афганистане, цитирует "Европейская правда"

Он отметил, что переговорный процесс между афганским правительством и "Талибаном" дал шанс на решение, которое обеспечит безопасность и мирное сосуществование в стране и в регионе в целом.

"ЕС призывает все стороны в Афганистане уважать все свои обязательства и продолжать инклюзивное, комплексное, устойчивое политическое урегулирование ... ЕС призывает к немедленному прекращению любого насилия, восстановлению безопасности и общественного порядка, защите и уважению к жизни, достоинству и правам собственности на всей территории страны. В этом контексте Евросоюз глубоко обеспокоен сообщениями о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениями в различных частях Афганистана", - отметил Боррель.

"Сотрудничество с любым будущим правительством Афганистана будет зависеть от мирного, инклюзивного урегулирования и уважения к фундментальным правам всех афганцев - в том числе женщин, молодежи и лиц, принадлежащих к меньшинам, а также соблюдения международных обязательств Афганистана, борьбы с коррупцией и предотвращения того, чтобы территория страны использовалась територистичнимы организациями", - подчеркнул он.

Боррель заявил, что главным приоритетом блока сейчас остается безопасность граждан ЕС, которые до сих пор находятся в Афганистане, и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами.

Он отметил, что ЕС продолжит оказывать помощь для жителей Афганистана и призвал все стороны разрешить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи.

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