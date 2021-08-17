Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК

Служба зовнішньої розвідки залишає за собою право оскаржити поновлення на посаді заступника голови СЗРУ Сергія Семочка та чекає пояснення від Окружного адмінсуду Києва щодо відповідного рішення.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки у Facebook

Дослівно: "Служба змушена звернутися до суду за роз’ясненням цього рішення та залишає за собою право його оскаржити".

Деталі: У Службі заявили, що Семочко у 2018 році був призначений на посаду першого заступника без дотримання відповідних вимог законодавства.

Там кажуть, що суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР.

Водночас, у Службі вимушені вирішувати проблему і соціального захисту Семочка як будь-якого військового, так і "раніше створені проблеми".

Що передувало: Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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