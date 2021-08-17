Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК
Служба зовнішньої розвідки залишає за собою право оскаржити поновлення на посаді заступника голови СЗРУ Сергія Семочка та чекає пояснення від Окружного адмінсуду Києва щодо відповідного рішення.
Джерело: Служба зовнішньої розвідки у Facebook
Дослівно: "Служба змушена звернутися до суду за роз’ясненням цього рішення та залишає за собою право його оскаржити".
Деталі: У Службі заявили, що Семочко у 2018 році був призначений на посаду першого заступника без дотримання відповідних вимог законодавства.
Там кажуть, що суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР.
Водночас, у Службі вимушені вирішувати проблему і соціального захисту Семочка як будь-якого військового, так і "раніше створені проблеми".
Що передувало: Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Передісторія:
- 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня. Новим відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський.
- Проте у 2020 році Верховний Суд залишив позов без розгляду.
- Семочко "набув популярності" після того, як журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
- НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
- У січні 2021 року Верховний суд скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.