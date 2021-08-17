Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК

Вівторок, 17 серпня 2021, 21:21
Знімок екрану

Служба зовнішньої розвідки залишає за собою право оскаржити поновлення на посаді заступника голови СЗРУ Сергія Семочка та чекає пояснення від Окружного адмінсуду Києва щодо відповідного рішення.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки у Facebook 

Дослівно: "Служба змушена звернутися до суду за роз’ясненням цього рішення та залишає за собою право його оскаржити".

Деталі: У Службі заявили, що Семочко у 2018 році був призначений на посаду першого заступника без дотримання відповідних вимог законодавства. 

Там кажуть, що суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР.

Водночас, у Службі вимушені вирішувати проблему і соціального захисту Семочка як будь-якого військового, так і "раніше створені проблеми".

Що передувало: Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 

Передісторія: 

  • 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня. Новим відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський. 
  • Проте у 2020 році Верховний Суд залишив позов без розгляду. 
  • Семочко "набув популярності" після того, як журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • У січні 2021 року Верховний суд скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.

Українська правда
Теми: Семочкорозвідка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США: Таліби захопили “значну частину” військової техніки, наданої афганським силам

Збірна України з футболу отримала нового тренера

Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт

Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу

Інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть

Новини 17 серпня: інсталяція на Алеї Небесної Сотні, звернення Януковича

Усі новини...
Семочко
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
Семочко у справі проти журналістів покарав невинну людину
Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка
Останні новини
05:00
Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового — МАГАТЕ
04:13
Британські “Тайфуни” перехопили російський винищувач біля Румунії
03:24
США: Таліби захопили “значну частину” військової техніки, наданої афганським силам
02:30
Британія прийме 20 тисяч афганських біженців
01:49
Збірна України з футболу отримала нового тренера
00:52
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт
00:41
Майже 2 тисячі людей загинули в землетрусі на Гаїті
23:52
"Шахтар" виграв перший матч плей-офф Ліги Чемпіонів у "Монако"
23:34
Урядові організації США "чистять" свої сайти для захисту афганців
22:55
Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу
Усі новини...