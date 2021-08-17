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Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК

Вівторок, 17 серпня 2021, 21:21
Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК
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Служба зовнішньої розвідки залишає за собою право оскаржити поновлення на посаді заступника голови СЗРУ Сергія Семочка та чекає пояснення від Окружного адмінсуду Києва щодо відповідного рішення.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки у Facebook 

Дослівно: "Служба змушена звернутися до суду за роз’ясненням цього рішення та залишає за собою право його оскаржити".

Деталі: У Службі заявили, що Семочко у 2018 році був призначений на посаду першого заступника без дотримання відповідних вимог законодавства. 

Там кажуть, що суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР.

Водночас, у Службі вимушені вирішувати проблему і соціального захисту Семочка як будь-якого військового, так і "раніше створені проблеми".

Що передувало: Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 

Передісторія: 

  • 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня. Новим відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський. 
  • Проте у 2020 році Верховний Суд залишив позов без розгляду. 
  • Семочко "набув популярності" після того, як журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • У січні 2021 року Верховний суд скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.

Українська правда

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Теми: Семочкорозвідка
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