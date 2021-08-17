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Окупанти після обшуків відправили за грати трьох кримських татар 

Вівторок, 17 серпня 2021, 22:11

Підконтрольні окупаційній владі в Криму "суди" заарештували трьох кримських татар, у будинках яких зранку провели обшуки. 

Джерело: Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook 

Пряма мова: "Підконтрольні РФ так звані "суди", обрали трьом з п’яти затриманих кримських татар запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Йдеться про Раіфа Февзієва, якого відправили у СІЗО Сімферополя до 12 жовтня. Також Джеббара Бекірова та Рустема Таїрова заарештували до 11 жовтня. 

Першим двом інкримінують "організацію діяльності "Хізб ут-Тахрір". Останньго звинувачують в "участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Також запобіжні заходи 18 серпня обиратимуть Рустему Мурасову та Зауру Абдуллаєву. 

Денісова підкреслила, що обшуки у помешканнях кримських татар російські силовики провели без адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів рідною для них мовою. 

Що передувало: В окупованому Росією Криму на світанку 17 серпня проходили масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя, затримано 5 осіб.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариокупація
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