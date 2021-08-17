Оккупанты после обысков отправили за решетку трех крымских татар

Подконтрольные оккупационной власти в Крыму "суды" арестовали трех крымских татар, в домах которых утром провели обыски.

Источник: Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "Подконтрольные РФ так называемые "суды", выбрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Речь идет о Раифе Февзиеве, которого отправили в СИЗО Симферополя до 12 октября. Также Джеббара Бекирова и Рустема Таирова арестовали до 11 октября.

Первым двум инкриминируют "организацию деятельности "Хизб ут-Тахрир". Последнего обвиняют в "участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Также меры пресечения 18 августа будт выбирать Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву.

Денисова подчеркнула, что обыски в помещениях крымских татар российские силовики провели без адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на родном для них языке.

Что предшествовало: В оккупированном Россией Крыму на рассвете проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя, задержаны 5 человек.