Урядові організації США "чистять" свої сайти для захисту афганців

Кілька федеральний агенств США, які працювали в Афганістані, зокрема із цивільними, видаляють зі своїх сайтів інформацію, яка може ставити під загрозу життя мешканців Афганістану через помсту з боку "Талібану".

Джерело: Associated Press

Деталі: Йдеться про фото, статті, де фігурує афганське цивільне населення. Кампанія із видалення, ймовірно, почалась в кінці минулого тижня, коли стало зрозуміло, що таліби захопили владу в Афганістані.

Урядові агентства США побоюються, що таліби будуть шукати та ідентифікувати тих громадян, які співпрацювали з американцями.

Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що Департамент рекомендував шукати та видаляти контент в соціальних мережах, який ставить під загрозу цивільне населення Афганістану.

Видаленням інформації вже займаються Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерство сільського господарства.

Як вказують в AP, пресрелізи на сторінці останнього, пов’язані із Афганістаном, вже містять оголошення "Доступ заборонено".

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