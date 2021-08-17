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Урядові організації США "чистять" свої сайти для захисту афганців

Вівторок, 17 серпня 2021, 23:34
USAID

Кілька федеральний агенств США, які працювали в Афганістані, зокрема із цивільними, видаляють зі своїх сайтів інформацію, яка може ставити під загрозу життя мешканців Афганістану через помсту з боку "Талібану".

Джерело: Associated Press

Деталі: Йдеться про фото, статті, де фігурує афганське цивільне населення. Кампанія із видалення, ймовірно, почалась в кінці минулого тижня, коли стало зрозуміло, що таліби захопили владу в Афганістані. 

Урядові агентства США побоюються, що таліби будуть шукати та ідентифікувати тих громадян, які співпрацювали з американцями. 

Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що Департамент рекомендував шукати та видаляти контент в соціальних мережах, який ставить під загрозу цивільне населення Афганістану. 

Видаленням інформації вже займаються Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерство сільського господарства. 

Як вказують в AP, пресрелізи на сторінці останнього, пов’язані із Афганістаном, вже містять оголошення "Доступ заборонено". 

Передісторія:

  • 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
  • Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
  • Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США. 
  • ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
  • Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.

Українська правда
Теми: АфганістанСША


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