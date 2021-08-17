Урядові організації США "чистять" свої сайти для захисту афганців
Кілька федеральний агенств США, які працювали в Афганістані, зокрема із цивільними, видаляють зі своїх сайтів інформацію, яка може ставити під загрозу життя мешканців Афганістану через помсту з боку "Талібану".
Джерело: Associated Press
Деталі: Йдеться про фото, статті, де фігурує афганське цивільне населення. Кампанія із видалення, ймовірно, почалась в кінці минулого тижня, коли стало зрозуміло, що таліби захопили владу в Афганістані.
Урядові агентства США побоюються, що таліби будуть шукати та ідентифікувати тих громадян, які співпрацювали з американцями.
Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що Департамент рекомендував шукати та видаляти контент в соціальних мережах, який ставить під загрозу цивільне населення Афганістану.
Видаленням інформації вже займаються Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерство сільського господарства.
Як вказують в AP, пресрелізи на сторінці останнього, пов’язані із Афганістаном, вже містять оголошення "Доступ заборонено".
Передісторія:
- 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.
- ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.
- Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.