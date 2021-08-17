Правительственные организации США "чистят" свои сайты для защиты афганцев
Несколько федеральный агентств США, которые работали в Афганистане, в частности с гражданскими, удаляют из своих сайтов информацию, которая может ставить под угрозу жизни жителей Афганистана из-за мести со стороны "Талибана".
Источник: Associated Press
Детали: Речь идет о фото, статьях, где фигурирует афганское гражданское население. Кампания по удалению, вероятно, началась в конце прошлой недели, когда стало понятно, что талибы захватили власть в Афганистане.
Правительственные агентства США опасаются, что талибы будут искать и идентифицировать тех граждан, которые сотрудничали с американцами.
Представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что Департамент рекомендовал искать и удалять контент в социальных сетях, который ставит под угрозу гражданское население Афганистана.
Удалением информации уже занимаются Агентство США по международному развитию (USAID) и Министерство сельского хозяйства.
Как указывают в AP, пресс-релизы на странице последнего, связанные с Афганистаном, уже содержат объявления "Доступ запрещен".
Напомним:
- 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
- Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.
- СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
- Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.