Правительственные организации США "чистят" свои сайты для защиты афганцев

Несколько федеральный агентств США, которые работали в Афганистане, в частности с гражданскими, удаляют из своих сайтов информацию, которая может ставить под угрозу жизни жителей Афганистана из-за мести со стороны "Талибана".

Источник: Associated Press

Детали: Речь идет о фото, статьях, где фигурирует афганское гражданское население. Кампания по удалению, вероятно, началась в конце прошлой недели, когда стало понятно, что талибы захватили власть в Афганистане.

Правительственные агентства США опасаются, что талибы будут искать и идентифицировать тех граждан, которые сотрудничали с американцами.

Представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что Департамент рекомендовал искать и удалять контент в социальных сетях, который ставит под угрозу гражданское население Афганистана.

Удалением информации уже занимаются Агентство США по международному развитию (USAID) и Министерство сельского хозяйства.

Как указывают в AP, пресс-релизы на странице последнего, связанные с Афганистаном, уже содержат объявления "Доступ запрещен".

Напомним: