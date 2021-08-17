Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Правительственные организации США "чистят" свои сайты для защиты афганцев

Вторник, 17 августа 2021, 23:34
USAID

Несколько федеральный агентств США, которые работали в Афганистане, в частности с гражданскими, удаляют из своих сайтов информацию, которая может ставить под угрозу жизни жителей Афганистана из-за мести со стороны "Талибана".

Источник: Associated Press

Детали: Речь идет о фото, статьях, где фигурирует афганское гражданское население. Кампания по удалению, вероятно, началась в конце прошлой недели, когда стало понятно, что талибы захватили власть в Афганистане.

Правительственные агентства США опасаются, что талибы будут искать и идентифицировать тех граждан, которые сотрудничали с американцами.

Представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что Департамент рекомендовал искать и удалять контент в социальных сетях, который ставит под угрозу гражданское население Афганистана.

Удалением информации уже занимаются Агентство США по международному развитию (USAID) и Министерство сельского хозяйства.

Как указывают в AP, пресс-релизы на странице последнего, связанные с Афганистаном, уже содержат объявления "Доступ запрещен".

Напомним:

  • 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
  • Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
  • Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. 
  • СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.
  • Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Украинская правда
Темы: АфганистанСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут

Новости 17 августа: инсталляция на Аллее Небесной Сотни, обращение Януковича

Все новости...
Афганистан
ЕС назвал предпосылки сотрудничества с будущим правительством Афганистана
ЕС будет говорить с властями Афганистана, такими какими они есть – Боррель
В "Талибане" снова пообещали уважать права женщин "по законам ислама"
Последние новости
08:29
Ниагару подсветят цветами флага Украины ко Дню независимости
08:18
1 447 больных COVID в Украине за сутки, 40 человек умерли
07:03
В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет
06:00
Франция вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев
05:00
Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — МАГАТЭ
04:13
Британские "Тайфуны" перехватили российский истребитель у Румынии
03:24
США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам
02:30
Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев
01:49
Сборная Украины по футболу получила нового тренера
00:52
Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте
Все новости...