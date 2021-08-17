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"Шахтар" виграв перший матч плей-офф Ліги Чемпіонів у "Монако"

Вівторок, 17 серпня 2021, 23:52
Шахтар виграв перший матч плей-офф Ліги Чемпіонів у Монако
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У першому матчі плей-офф Ліги Чемпіонів донецький "Шахтар" з мінімальним рахунком здолав на виїзді французький "Монако".

Гра пройшла у Монако у вівторок 17 серпня.

Перші 30-ть хвилин гри пройшли за сценарієм "Шахтаря". Вже на старті поєдинку удар Миколи Матвієнка відбиває воротар "Монако". "Шахтар" більше володів м`ячем і французів не було помітно в атаці. На 19-й хвилині "гірники" виходять вперед. Педріньйо біля штрафного майданчика продерся повз трьох захисників і ударом у кут воріт відкрив рахунок - 1:0.

 
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На 25-й хвилині випад французів і удар Віссама Бен Єддера відбиває Анатолій Трубін. На 44-й хвилині Трубін робить ще один сейв після удару з метрів 20-ти Орельєна Тчуамені.

На початку другого тайму за моментами були гостріше французи. На 48-й хвилині удар Антона Головіна не без проблем переводить на кутовий голкіпер "Шахтаря". Далі Трубін знову зумів виграти дуель в Бен Єддера.

В останні хвилини "Шахтар" продовжив відбиватися. На 81-й хвилині після удару Мірона Боадю м`яч поцілив у штангу воріт "гірників".

Матч-відповідь пройде 25 серпня у Харкові.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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