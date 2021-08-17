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"Шахтер" выиграл первый матч плей-офф Лиги Чемпионов у "Монако"

Вторник, 17 августа 2021, 23:52
Шахтер выиграл первый матч плей-офф Лиги Чемпионов у Монако

В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" с минимальным счетом одолел на выезде французский "Монако".

Игра прошла в Монако во вторник 17 августа.

Первые 30-ть минут игры прошли по сценарию "Шахтера". Уже на старте поединка удар Николая Матвиенко отражает вратарь "Монако". "Шахтер" больше владел мячом и французов не было заметно в атаке. На 19-й минуте "горняки" выходят вперед. Педриньо у штрафной продрался мимо трех защитников и ударом в угол ворот открыл счет - 1:0.

 
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На 25-й минуте выпад французов и удар Виссама Бен Эддера отражает Анатолий Трубин. На 44-й минуте Трубин делает еще один сейв после удара метров с 20-ти Орельена Тчуамени.

В начале второго тайма по моментам были острее французы. На 48-й минуте удар Антона Головина не без проблем переводит на угловой голкипер "Шахтера". Далее Трубин снова сумел выиграть дуэль у Бен Йеддера.

В последние минуты "Шахтер" продолжил отбиваться. На 81-й минуте после удара Майрона Боаду мяч попал в штангу ворот "горняков".

Ответный матч пройдет 25 августа в Харькове.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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