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Британія прийме 20 тисяч афганських біженців

Середа, 18 серпня 2021, 02:30

Британія збирається прийняти 20 тисяч афганських біженців за п'ять років в рамках нового плану переселення.

Джерело: Reuters з посиланням на міністерку внутрішніх справ Британії Приті Пател, The Guardian

Деталі: Пател сказала, що біженці можуть "почати нове життя в безпеці в Великобританії, далеко від тиранії і гноблення, з якими вони тепер зіштовхуються".

Схема дозволить 20 тисячам афганців влаштуватися в Великобританії протягом п'яти років. Планується, що 5 тисяч з цієї загальної кількості прибудуть до кінця 2021 року. Програма буде працювати окремо від політики афганських переміщень і допомоги (Arap), запущеної в квітні, яка пропонує переселення для тих, хто допомагав британським операціям в Афганістані.

Пріоритет надаватиметься  жінкам, дівчаткам, релігійним та іншим меншинам.

The Guardian пише, що за розміром і охопленням ця схема аналогічна схемі для сирійців, в рамках якої з 2014 року було переселено 20 тисяч людей. Однак видання пише, що "ймовірно, виникнуть питання, чому це число таке ж, з огляду на, що населення Афганістану вдвічі перевищує населення Сирії, а Великобританія була активним учасником конфлікту".

Передісторія: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Теми: БританіяАфганістан


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