Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев

Великобритания собирается принять 20 тысяч афганских беженцев за пять лет в рамках нового плана переселения.



Источник: Reuters со ссылкой на Министерка внутренних дел Великобритании Прити Пател, The Guardian



Детали: Пател сказала, что беженцы могут "начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетения, с которыми они теперь сталкиваются".

Схема позволит 20 тысячам афганцев устроиться в Великобритании в течение пяти лет. Планируется, что 5 тысяч из этого общего количества прибудут до конца 2021 года. Программа будет работать отдельно от политики афганских перемещений и помощи (Arap), запущенной в апреле, которая предлагает переселение для тех, кто помогал британским операциям в Афганистане.

Приоритет будет предоставляться женщинам, девочкам, религиозным и другим меньшинствам.

The Guardian пишет, что по размеру и охвату эта схема аналогична схеме для сирийцев, в рамках которой с 2014 года было переселено 20 тысяч человек. Однако издание пишет, что "вероятно, возникнут вопросы, почему это число такое же, учитывая, что население Афганистана вдвое превышает население Сирии, а Великобритания была активным участником конфликта".

Предыстория: На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.