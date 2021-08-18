Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев

Среда, 18 августа 2021, 02:30

Великобритания собирается принять 20 тысяч афганских беженцев за пять лет в рамках нового плана переселения.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерка внутренних дел Великобритании Прити Пател, The Guardian

Детали: Пател сказала, что беженцы могут "начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетения, с которыми они теперь сталкиваются".

Схема позволит 20 тысячам афганцев устроиться в Великобритании в течение пяти лет. Планируется, что 5 тысяч из этого общего количества прибудут до конца 2021 года. Программа будет работать отдельно от политики афганских перемещений и помощи (Arap), запущенной в апреле, которая предлагает переселение для тех, кто помогал британским операциям в Афганистане.

Приоритет будет предоставляться женщинам, девочкам, религиозным и другим меньшинствам.

The Guardian пишет, что по размеру и охвату эта схема аналогична схеме для сирийцев, в рамках которой с 2014 года было переселено 20 тысяч человек. Однако издание пишет, что "вероятно, возникнут вопросы, почему это число такое же, учитывая, что население Афганистана вдвое превышает население Сирии, а Великобритания была активным участником конфликта".

Предыстория: На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.

Темы: БританияАфганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Штормовое предупреждение объявили почти по всей Украине

Главные новости вторника и ночи: Аллея Героев Небесной Сотни, Афганистан

1 447 больных COVID в Украине за сутки, 40 человек умерли

США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Все новости...
Британия
Британские "Тайфуны" перехватили российский истребитель у Румынии
В Германии в квартире предполагаемого шпиона РФ нашли российские флаги и нашивку "Беркута"
В Германии задержали британского дипломата: подозревают в шпионаже на РФ
Последние новости
11:19
Президент Сербии ожидает, что Twitter заблокирует его, как Трампа
11:17
Инспекция по парковке отвергает обвинения ОГП, эвакуаторы продолжают работу в Киеве
11:04
Кулеба развенчал фейк о "брошенных на произвол судьбы украинских военных" в Афганистане
10:59
Боксер Хижняк решил остаться в олимпийском боксе: хочет победить в Париже
10:53
Курс валют на 18 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:33
В Беларуси силовики пришли с обысками к нескольким журналистам
10:33
В США продлят масочный режим в транспорте до января 2022 года
10:22
"Оздоровились": 17 человек госпитализированы с отравлением во Львовской области
10:12
"Наглая провокация": 12 белорусских пограничников пересекли границу Литвы
10:02
Twitter тестирует функцию обозначения твитов с фейками
Все новости...