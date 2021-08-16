"Війна в Афганістані закінчилася" – представник "Талібану"

Прессекретар політичного офісу "Талібану" Мохаммад Наїм заявив у неділю, що "війна в Афганістані закінчилася", і закликав міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Джерело: Reuters із посиланням на телеканал "Al Jazeera"

Пряма мова Наїма: "Ми досягли того, чого прагнули – свободи нашої країни та незалежності нашого народу.

Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим".

"Ми просимо всі країни та організації сісти з нами (за стіл переговорів – ред.) для вирішення будь-яких питань".

Деталі: Прессекретар Мохаммад Наїм сказав в інтерв'ю телеканалу " Al Jazeera", що "Талібан" не хоче жити в ізоляції, і тип правління та форма режиму скоро стануть зрозумілими.

Угрупування поважає права та свободу вираження поглядів жінок і меншин в рамках закону шаріату, додав Наїм.

Крім того він зазначив, що "Талібан" хоче мати мирні відносини і прагне розвивати кілька напрямів спілкування, які він уже відкрив з іноземними країнами.

Наїм запевнив, що "Талібан" готовий забезпечити "безпеку іноземних громадян і членів дипломатичних місій, які перебувають у країні".

Коментуючи втечу президента Гані, Наїм сказав, що вона була несподіваною, і "навіть близькі люди цього не очікували".

"Ми готові вести діалог з усіма афганськими діячами і гарантуємо їм необхідний захист", – зазначив Наїм.

За його словами, "Талібан" бачить плоди своїх зусиль і жертви протягом 20 років, і в обмін на невтручання Афганістан прийме політику невтручання у справи інших.

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