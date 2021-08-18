Франція увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків

За добу 16 серпня у світі виявили 645 515 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у США – 137 307 інфікувань, в Ірані – 50 228, в Бразилії – 38 218.

Крім того, в Індії – 35 201 випадок, а в Франції - 28 114.

Україна з 890 випадками на 58 місці у світі між Зімбабве та Данією. У Європі Україна на 16 місці.

9 907 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 34 місці у світі і на 6 в Європі.

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Нагадаємо: 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 379 осіб, одужали 433 особи.