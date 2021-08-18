Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Франція увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків

Середа, 18 серпня 2021, 06:00

За добу 16 серпня у світі виявили 645 515 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у США – 137 307 інфікувань, в Ірані – 50 228, в Бразилії – 38 218.

Крім того, в Індії – 35 201 випадок, а в Франції -  28 114.

 

Україна з 890 випадками на 58 місці у світі між Зімбабве та Данією. У Європі Україна на 16 місці.

9 907 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 34 місці у світі  і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 379 осіб, одужали 433 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков скликає позачергову сесію Ради

Інспекція з паркування відкидає звинувачення ОГП, евакуатори продовжують роботу в Києві

Кулеба розвінчав фейк про "покинутих напризволяще українських військових" в Афганістані

Штормове попередження оголосили майже по всій Україні

Головні новини вівторка і ночі: Алея Героїв Небесної Сотні, Афганістан

1 447 хворих на COVID в Україні за добу, 40 людей померли

Усі новини...
коронавірус
1 447 хворих на COVID в Україні за добу, 40 людей померли
У Британії схвалили використання Moderna для дітей з 12 років
Грузія зафіксувала новий максимум заражень від початку пандемії
Останні новини
14:03
оновлено від 13.20Напад на фотокора "Букв": один підозрюваний залишається в СІЗО, другий - з електронним браслетом
13:52
Справа на 17 мільярдів: ПриватБанк вручив Коломойському та Боголюбову ізраїльські позови
13:42
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик дала прогноз
13:39
США засуджують нові вироки та затримання Росією кримських татар
13:35
США заблокували "Талібану" доступ до активів Афганістану на суму $9,5 млрд
13:25
Литва відправила в Украну ще 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca
13:20
Українські роботодавці все частіше повертають працівників до офісів – Опендатабот
13:07
У Києві побили і застрелили чоловіка
13:07
фотоІталійський ракетний есмінець увійшов у Чорне море
13:01
Суддя-хабарник нишпорив у слідстві щодо себе: НАЗК склало протокол
Усі новини...