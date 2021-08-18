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Франция вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев

Среда, 18 августа 2021, 06:00

За сутки 16 августа в  мире обнаружили 645 515 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 137 307 заражений, в Иране - 50 228, в Бразилии - 38 218.

Кроме того, в Индии - 35 201 случай, а во Франции - 28114.

 

Украина с 890 случаями на 58 месте в мире между Зимбабве и Данией. В Европе Украину на 16 месте.

9907 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 34 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 16 августа в Украине зафиксировали 890 новых коронавирусной болезни и 27 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 379 человек, выздоровели 433 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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