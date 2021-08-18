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17 серпня бойовики на Донбасі порушували тишу 11 разів, поранили бійця

Середа, 18 серпня 2021, 08:59
17 серпня бойовики на Донбасі порушували тишу 11 разів, поранили бійця
defence-ua.com

Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, проросійські збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7 ранку 18 серпня 

Деталі: Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

18 серпня станом на 7:00 порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСбойові дії
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