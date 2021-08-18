17 августа боевики на Донбассе нарушали тишину 11 раз, ранили бойца
За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный из состава Объединенных сил получил ранение.
Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра 18 августа
Детали: Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.
У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
18 августа по состоянию на 7:00 нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.