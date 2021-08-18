17 августа боевики на Донбассе нарушали тишину 11 раз, ранили бойца

За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный из состава Объединенных сил получил ранение.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра 18 августа

Детали: Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.

У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

18 августа по состоянию на 7:00 нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.