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"Оздоровилися": 17 осіб госпіталізували з отруєнням на Львівщині

Середа, 18 серпня 2021, 10:22
portal.lviv.ua

У Самбірському районі Львівської області 17 осіб госпіталізували до районної лікарні з ознаками харчового отруєння.

Джерело: Львівський портал із посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА

Деталі: 17 серпня близько 22:30 до Самбірської центральної районної лікарні потрапили шестеро жителів Кривого Рогу віком 13-15 років із попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція". Діти цього дня харчувалися у спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", який розташований у місті Хирів Самбірського району.

Стан пацієнтів був середньої важкості. Діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту, пронос.

Станом на 6 ранку 18 серпня кількість пацієнтів, які поступили з отруєнням до Самбірської ЦРЛ, зросла до 17 осіб.

Теми: Львівщинаїжаздоров'я


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