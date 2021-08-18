"Оздоровилися": 17 осіб госпіталізували з отруєнням на Львівщині

У Самбірському районі Львівської області 17 осіб госпіталізували до районної лікарні з ознаками харчового отруєння.

Джерело: Львівський портал із посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА

Деталі: 17 серпня близько 22:30 до Самбірської центральної районної лікарні потрапили шестеро жителів Кривого Рогу віком 13-15 років із попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція". Діти цього дня харчувалися у спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", який розташований у місті Хирів Самбірського району.

Стан пацієнтів був середньої важкості. Діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту, пронос.

Станом на 6 ранку 18 серпня кількість пацієнтів, які поступили з отруєнням до Самбірської ЦРЛ, зросла до 17 осіб.