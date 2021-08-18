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"Оздоровились": 17 человек госпитализированы с отравлением во Львовской области

Среда, 18 августа 2021, 10:22
portal.lviv.ua

В Самборском районе Львовской области 17 человек госпитализированы в районную больницу с признаками пищевого отравления.

Источник: Львовский портал со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА

Детали: 17 августа около 22:30 в Самборскую центральную районную больницу попали шесть жителей Кривого Рога в возрасте 13-15 лет с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Дети в этот день питались в спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace", который расположен в городе Хырив Самборского района.

Состояние пациентов было средней тяжести. Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, понос.

По состоянию на 6 утра 18 августа количество пациентов, поступивших с отравлением в Самборскую ЦРБ, возросло до 17 человек.

Темы: Львовщинаедаздоровье
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