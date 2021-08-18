Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інспекція з паркування відкидає звинувачення ОГП, евакуатори продовжують роботу в Києві

Середа, 18 серпня 2021, 11:17
Інспекція з паркування відкидає звинувачення ОГП, евакуатори продовжують роботу в Києві
фото: КМДА

Інспекція з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА працює у штатному режимі та вважає безпідставними підозри Офісу генпрокурора у створенні злочинного об’єднання, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.

Джерело: начальник інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін, якому вручили підозру, у коментарі "Українській правді"

Деталі: Інспекція з паркування вважає пред’явлені обвинувачення надуманими, і готова доводити правомірність своїх дій по кожному з пунктів.

Зокрема, Рахматуллін відкидає звинувачення у "подвійних штрафах", які, за словами ОГП, сплачують кияни, щоб забрати автівки. Зазначається, що ціна евакуації у Києві – 1270 гривень, вона визначається окремо для міста, і за цим тарифом працюють 8 приватних та комунальних компаній. У приклад він наводить інші міста, зокрема, Дніпро, де вартість евакуації складає 2-3 тисячі.

Тим часом ціна, визначена для евакуації авто уповноваженими підрозділами Нацполіції, складає лише 720 грн.

Рахматуллін також відреагував на звинувачення у безпідставних евакуаціях, нагадавши, що таке визначення має право встановити лише суд. У КМДА наголошують, що "через зношеність підземних комунікацій на вулицях трапляються провали дорожнього полотна, які потребують негайного ремонту, тому районні шляхово-експлуатаційні управління виставляють відповідні дорожні знаки та приступають до робіт. І якщо є автівки, які заважають цим роботам, комунальники звертаються до Інспекції за допомогою.

Начальник Інспекції запевняє, що жодного разу інспектори не встановлювали дорожній знак з метою незаконної евакуації, у чому їх підозрюють правоохоронці. Разом із тим нагадали ПДР і зазначили, що можуть евакуювати авто без понятих, якщо це фіксується на відео.

Дослівно: "Зазначаємо також, що згідно з правилами дорожнього руху дозволяється стоянка транспортного засобу лише на краю тротуару. Автомобілі, запарковані посередині або під кутом до краю тротуару, вважаються розміщеним з порушенням ПДР - навіть якщо для перехожих лишається 2 м.

У випадку, якщо на решті тротуару спостерігається підвищений рух пішоходів, розміщення авто може розцінюватися як таке, що суттєво перешкоджає дорожньому руху і підлягати евакуації".

Більше деталей: Інспекція продовжує працювати у штатному режимі.

Нагадаємо: Офіс генпрокурора повідомив, що у Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, і яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївКМДАОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: