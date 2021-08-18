Инспекция по парковке отвергает обвинения ОГП, эвакуаторы продолжают работу в Киеве

Инспекция по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА работает в штатном режиме и считает безосновательными подозрения Офиса генпрокурора в создании преступного объединения, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей в столице.

Источник: начальник инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, которому вручили подозрение, в комментарии "Украинской правде"

Детали: Инспекция по парковке считает предъявленные обвинения надуманными, и готова доказывать правомерность своих действий по каждому из пунктов.

В частности, Рахматуллин отрицает обвинения в "двойных штрафах", которые, по словам ОГП, должны уплатить киевляне, чтобы забрать авто. Отмечается, что цена эвакуации в Киеве - 1270 гривен, она определяется отдельно для города, и по этому тарифу работают 8 частных и коммунальных компаний. В пример он приводит другие города, в частности, Днепр, где стоимость эвакуации составляет 2-3 тысячи.

Между тем цена, определенная для эвакуации авто уполномоченными подразделениями Нацполиции, составляет лишь 720 грн.

Рахматуллин также отреагировал на обвинения в необоснованных эвакуациях, напомнив, что такое определение имеет право установить только суд. В КГГА отмечают, что "из-за изношенности подземных коммуникаций на улицах случаются провалы дорожного полотна, которые требуют немедленного ремонта, поэтому районные дорожно-эксплуатационные управления выставляют соответствующие дорожные знаки и приступают к работам. И есть машины, которые мешают этим работам, коммунальщики обращаются в Инспекцию за помощью.

Начальник Инспекции уверяет, что ни разу инспекторы не устанавливали дорожный знак с целью незаконной эвакуации, в чем их подозревают правоохранители. Вместе с тем напомнили ПДД и отметили, что могут эвакуировать авто без понятых, если это фиксируется на видео.

Дословно: "Отмечаем также, что согласно ПДД разрешается стоянка транспортного средства только на краю тротуара. Автомобили, припаркованные в центре или под углом к ​​краю тротуара, считаются размещенным с нарушением ПДД - даже если для прохожих остается 2 м.

В случае, если на остальной части тротуара наблюдается повышенное движение пешеходов, размещение авто может расцениваться как такое, что существенно препятствует дорожному движению и подлежать эвакуации".

Больше деталей: Инспекция продолжает работать в штатном режиме.

Напомним: В ОГП сообщили, что в Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, и которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей.