Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У департаменті освіти КМДА проводять обшук: підозрюють розкрадання мільйону

Середа, 18 серпня 2021, 11:42
У департаменті освіти КМДА проводять обшук: підозрюють розкрадання мільйону
Будівля Київської міської державної адміністрації. Архівне фото

Правоохоронці проводять обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Джерело: директор департаменту Олена Фіданян у Facebook, столична прокуратура

Пряма мова: "В Департаменті обшук!"

Деталі: Який орган і з якої причини обшукує КМДА, Фіданян не повідомляє.

Проте у столичній прокуратурі повідомили, що слідчі дії проводяться в межах розслідування "нецільового використання коштів".

Дослівно: "Столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки КМДА та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в закладах освіти, підпорядкованих районним державним адміністраціям в Києві, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем".

Більше деталей: Згідно з матеріалами слідства, посадові особи департаменту та КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва" упродовж 2019-2020 років, всупереч вимогам бюджетного законодавства, внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом Києва, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у розмірі понад мільйон гривень з метою їх подальшого привласнення.

18 серпня слідчі поліції Києва проводять у департаменті та КП обшуки з метою знайти та вилучити первинні фінансові документи та інші речові докази, які мають значення для слідства.

Передісторія: Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївобшукиКМДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: