У департаменті освіти КМДА проводять обшук: підозрюють розкрадання мільйону

Правоохоронці проводять обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Джерело: директор департаменту Олена Фіданян у Facebook, столична прокуратура

Пряма мова: "В Департаменті обшук!"

Деталі: Який орган і з якої причини обшукує КМДА, Фіданян не повідомляє.

Проте у столичній прокуратурі повідомили, що слідчі дії проводяться в межах розслідування "нецільового використання коштів".

Дослівно: "Столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки КМДА та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в закладах освіти, підпорядкованих районним державним адміністраціям в Києві, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем".

Більше деталей: Згідно з матеріалами слідства, посадові особи департаменту та КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва" упродовж 2019-2020 років, всупереч вимогам бюджетного законодавства, внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом Києва, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у розмірі понад мільйон гривень з метою їх подальшого привласнення.

18 серпня слідчі поліції Києва проводять у департаменті та КП обшуки з метою знайти та вилучити первинні фінансові документи та інші речові докази, які мають значення для слідства.

Передісторія: Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.