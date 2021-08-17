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Нові обшуки в Києві: розкрадання на ремонті дитсадків та "сміттєві" схеми

Вівторок, 17 серпня 2021, 16:08
Нові обшуки в Києві: розкрадання на ремонті дитсадків та сміттєві схеми

Столична прокуратура проводить обшуки на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, впродовж 2019 року між КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та рядом юридичних осіб за результатами процедури публічних закупівель було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів на території Печерського, Оболонського, Солом’янського та Дарницького районів столиці на загальну суму близько 120 млн гривень.

Разом з тим установлено, що вищевказані роботи підрядники виконали не в повному обсязі та за значно завищеними цінами, а бюджетні кошти у сумі близько 30 млн грн, отримані за нібито виконані роботи, спрямовуються на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, правоохоронці встановили, що низка переможців закупівель є пов’язаними між собою особами.

17 серпня прокурори і слідчі поліції за оперативного супроводу СБУ проводять обшуки у приміщенні Комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів та інших речових доказів, які мають доказове значення для слідства.

 

Також обшуки проводяться у приміщеннях КП "Київкомунсервіс" та підрядних компаній. Підприємства підозрюються в організації злочинних схем на вивезенні сміття.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи КМДА та "Київкомунсервісу" налагодили злочинний механізм із заволодіння бюджетними коштами шляхом ненадання або часткового надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Частково вивезення сміття здійснювалось "Київкомунсервісом", однак документально надання таких послуг оформлювалось із залученням підрядних організацій, підконтрольних одному з депутатів Київської міської ради.

Як наслідок, на рахунки цих організацій безпідставно перераховувались бюджетні кошти за послуги, які фактично ними не надавались.

Крім того, зазначені товариства здійснюють несанкціоноване вивезення відходів на закритий полігон твердих побутових відходів, що спричиняє значну шкоду екології.

Нагадаємо: Останні два дні Київська міська прокуратура проводить низку обшуків у столичних РДА, комунальних підприємствах та у підрядників виконання різних робіт у столиці за фактами масових розкрадань. 

Міський голова Києва Віталій Кличко уже заявив про "політично мотивований тиск на столичну владу". Прокуратура ж відповідає оголошеними підозрами.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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