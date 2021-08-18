В департаменте образования КГГА проводят обыск: подозревают хищение миллиона

Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Источник: директор департамента Елена Фиданян в Facebook, столичная прокуратура

Прямая речь: "В Департаменте обыск!"

Детали: Какой орган и по какой причине обыскивает КГГА, Фиданян не сообщает.

Однако в столичной прокуратуре сообщили, что следственные действия проводятся в рамках расследования "нецелевого использования средств".

Дословно: "Столичные правоохранители проводят обыски в Департаменте образования и науки КГГА и коммунальном предприятии в рамках расследования уголовного производства по фактам нецелевого использования средств бюджета Киева, предусмотренных на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях, подчиненных районным государственным администрациям в Киеве, и возможного присвоения их путем злоупотребления служебным положением".

Больше деталей: Согласно материалам следствия, должностные лица департамента и КП "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева" в течение 2019-2020 годов, вопреки требованиям бюджетного законодательства, внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, которые не были предусмотрены распоряжением КГГА и бюджетом Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более миллиона гривен с целью их дальнейшего присвоения.

18 августа следователи полиции Киева проводят в департаменте и КП обыски с целью найти и изъять первичные финансовые документы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для следствия.

Предыстория: Это уже не первый день, когда прокуратура проводит обыски в рамках расследования деятельности КГГА. 17 августа следственные действия проводились на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.