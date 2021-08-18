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МЗС відпрацьовує два плани евакуації українців з Афганістану

Середа, 18 серпня 2021, 11:59
на фото будівля МЗС України

Міністерство закордонних справ відпрацьовує два варіанти евакуації громадян України з Кабулу – або літаком, який вже знаходиться там, або літаком Міноборони, який вилетів з Києва.

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Відпрацьовуємо два плани: вивіз громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва.

Безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати. Перше - безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під’їздах до аеропорту розміщується низка блокпостів.

Друге - безпечна посадка людей на літак та його технічна підготовка: усі ми бачили кадри в новинах, який натовп зібрався в аеропорту Кабула, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити в літаки; відбулася також дисфункція обслуговуючих компаній, насамперед для заправки пального.

Третє - отримання дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану".

Деталі: Ніколенко зазначає, що евакуація розпочнеться після розв'язання цих питань і сподівається, що це станеться "найближчим часом".

Що передувало:

  • Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".
  • За інформацією міністра, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.
  • У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.
  • У країні залишається складною ситуація з аеропортом у Кабулі.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюватимуть, як і всіх громадян України.

Українська правда
Теми: МЗСукраїнціАфганістан


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