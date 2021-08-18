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МИД отрабатывает два плана эвакуации украинцев из Афганистана

Среда, 18 августа 2021, 11:59
МИД отрабатывает два плана эвакуации украинцев из Афганистана
на фото здание мид Украины

Министерство иностранных дел отрабатывает два варианта эвакуации граждан Украины из Кабула - или самолетом, который уже находится там, или самолетом Минобороны, который вылетел из Киева.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Олега Николенко "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который вылетел сегодня из Киева.

Непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты. Первое - безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов.

Второе - безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка: все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты; состоялась также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки горючего.

Третье - получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана".

Детали: Николенко отмечает, что эвакуация начнется после решения этих вопросов и надеется, что это произойдет "в ближайшее время".

Что предшествовало:

  • Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".
  • По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.
  • В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.
  • В стране остается сложной ситуация с аэропортом в Кабуле.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба уверил, что в Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, и их будут эвакуировать, как и всех граждан Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДукраинцыАфганистан
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