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Разумков скликає позачергову сесію Ради

Середа, 18 серпня 2021, 12:14
Разумков скликає позачергову сесію Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня.

Джерело: пресекретар Разумкова Ольга Туній у Facebook

Деталі: Позачергову сесію призначено на 16:00. Офіційна підстава – звернення 156-ти народних депутатів.

Зазначається, що на ній розглядатиметься проект постанови про Звернення Верховної Ради України до ООН, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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