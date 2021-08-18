Разумков созывает внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Детали: Внеочередная сессия назначена на 16:00. Официальное основание - обращение 156-ти народных депутатов.

Отмечается, что на сессии будет рассматриваться проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины в ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).