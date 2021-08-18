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ЄС вважає незаконними судові вироки РФ 4 кримським татарам

Середа, 18 серпня 2021, 12:34
ЄС вважає незаконними судові вироки РФ 4 кримським татарам
фото: омбудсмен Людмила Денісова

Євросоюз вважає незаконним і неприйнятним винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише "Європейська правда".

"ЄС вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму", - написав Стано у Twitter.

Російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ув'язнив на терміни від 12 до 18 років чотирьох кримських татар, учасників так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".

Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, Ленуром Халіловим, Русланом Месутовим, Русланом Нагаєвим та Ельдаром Кантеміровим, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.

 У червні 2020 року їх чотирьох етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСКримкримські татариокупаціяРосія
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