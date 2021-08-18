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ЕС считает незаконными судебные приговоры РФ 4 крымским татарам

Среда, 18 августа 2021, 12:34
ЕС считает незаконными судебные приговоры РФ 4 крымским татарам
фото: омбудсмен Людмила Денисова

Евросоюз считает незаконным и неприемлемым вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "Европейская правда".

"ЕС считает вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно аннексированом Крыму", - написал Стано в Twitter.

Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 12 до 18 лет четырех крымских татар, участников так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, Ленуром Халиловым, Русланом Месутовим, Русланом Нагаевым и Эльдаром Кантемировым, которые были задержаны 10 июня 2019 года, продолжались в течение двух лет.

В июне в 2020 году их четырех этапировали из Крыма в СИЗО-1 российского Ростова-на-Дону.

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Темы: ЕСКрымкрымские татарыоккупацияРосcия
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