Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Під мінометний обстріл бойовиків потрапила мирна мешканка Донбасу

Середа, 18 серпня 2021, 14:15
Фото: Укрінформ

17 серпня бойовики здійснили обстріли позицій ВСУ та населених пунктів на Донбасі з мінометів та протитанкових гранатометів. Множинні мінно-вибухові поранення дістала 48-річна мешканка Золотого.

Джерело: сайт Луганської обласної державної адміністрації

Деталі: За інформацією голови ОДА Сергія Гайдая, у вівторок ввечері зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території, були здійснені обстріли позицій ВСУ та населених пунктів з мінометів та протитанкових гранатометів. Унаслідок цього жителька Золотого-4 отримала множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Крім того, розповідає Гайдай, вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ в Причепилівці, якого госпіталізували до шпиталю в Сєвєродонецьку.

За його словами, загалом на Луганщині упродовж 17 серпня зафіксовано п‘ять обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Передісторія: У вівторок ввечері штаб операції Об'єднаних сил повідомляв, що протягом дня в результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу ОС отримав поранення.

Українська правда
Теми: Донбасвійнажертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження

Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Екскомандир "беркутівців", який намагався повернутися в МВС, "накивав п'ятами"

Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб

відеоАфганістан: 3 загиблих і 10 поранених під час протестів проти "Талібану" у Джалалабаді

фотоЧерез сцену для концерту Бочеллі у Києві виник новий скандал на історичному ґрунті

Усі новини...
Донбас
17 серпня бойовики на Донбасі порушували тишу 11 разів, поранили бійця
Бойовики поранили українського військового
Вибори на деокупованих територіях можливі лише в разі невтручання Росії – законопроєкт КМУ
Останні новини
23:12
Активісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 
22:41
Хотів проїхати в перекриту зону: водій розмахував зброєю перед патрульними
22:01
Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження
21:44
Новини економіки: підозра Коломойському, Ощадбанк відкриває казино
21:29
"Динамо" втрачає очки у грі з "Інгульцем"
21:27
Третій день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами
20:59
Новини 18 серпня: сцена над пам’ятником, запобіжні заходи нападникам на фотокора
20:54
В Італії п’ятий день не можуть розібратися з нелегальною рейв-вечіркою на тисячі осіб
20:49
В Умані очікують 50 тисяч хасидів – Нацполіція
20:07
Лісові пожежі у Франції: кількість загиблих зросла до двох
Усі новини...