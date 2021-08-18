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Під мінометний обстріл бойовиків потрапила мирна мешканка Донбасу

Середа, 18 серпня 2021, 14:15
Під мінометний обстріл бойовиків потрапила мирна мешканка Донбасу
Фото: Укрінформ

17 серпня бойовики здійснили обстріли позицій ВСУ та населених пунктів на Донбасі з мінометів та протитанкових гранатометів. Множинні мінно-вибухові поранення дістала 48-річна мешканка Золотого.

Джерело: сайт Луганської обласної державної адміністрації

Деталі: За інформацією голови ОДА Сергія Гайдая, у вівторок ввечері зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території, були здійснені обстріли позицій ВСУ та населених пунктів з мінометів та протитанкових гранатометів. Унаслідок цього жителька Золотого-4 отримала множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Крім того, розповідає Гайдай, вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ в Причепилівці, якого госпіталізували до шпиталю в Сєвєродонецьку.

За його словами, загалом на Луганщині упродовж 17 серпня зафіксовано п‘ять обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Передісторія: У вівторок ввечері штаб операції Об'єднаних сил повідомляв, що протягом дня в результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу ОС отримав поранення.

Українська правда

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Теми: Донбасвійнажертви
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