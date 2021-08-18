Под минометный обстрел боевиков попала мирная жительница Донбасса

17 августа боевики совершили обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на Донбассе из минометов и противотанковых гранатометов. Множественные минно-взрывные ранения получила 48-летняя жительница Золотого.

Источник: сайт Луганской областной государственной администрации

Детали: По информации председателя ОГА Сергея Гайдая, во вторник вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, были осуществлены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 получила множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Кроме того, рассказывает Гайдай, огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ в Причепиловке, которого госпитализировали в больницу в Северодонецке.

По его словам, в целом на Луганщине 17 августа зафиксированы пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Предыстория: Во вторник вечером штаб операции Объединенных сил сообщал, что в течение дня в результате вражеских обстрелов один военный из состава ОС получил ранение.