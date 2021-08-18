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Нафтова пляма прямує до Криму – Асоціація реінтеграції півострова

Середа, 18 серпня 2021, 14:32
Нафтова пляма прямує до Криму – Асоціація реінтеграції півострова
arc.construction

Асоціація реінтеграції Криму заявляє, що нафта потекла у Чорне море біля Новоросійська 7 серпня через економічну політику російського "Каспійського трубопровідного консорціуму", і тепер пляма може підійти до берегів Криму.

Джерело: Асоціація реінтеграції Криму

Дослівно: "11 серпня ця нафтова пляма перемістилася до берегів міста Анапа… Оскільки природа чорноморських течій є прогнозованою, незабаром ця нафтова пляма опиниться біля берегів Кримського півострова з його унікальними підводними екологічними системами, включаючи Опуцький заповідник як охоронюваний береговий резерват, розташований на південному узбережжі Керченського півострова на Чорному морі".

Деталі: Асоціація 16 серпня звернулася до низки міжурядових та незалежних організацій щодо екологічної катастрофи, яка сталася 7 серпня, коли 100 тонн нафти витекло до Чорного моря поблизу міста Новоросійськ з терміналу, що належить Каспійському трубопровідному консорціуму (CPC).

Акціонерами CPC є російське державне монопольне підприємство "Роснефть", ключове казахстанське підприємство "КазМунайГаз" (19 %), американський нафтовий гігант "Шеврон" (15 %) та італійський концерн "Ені" (2 %). Компанії із Казахстану, США та Італії і компетентні органи цих країн також поінформовані про пляму.

"Ми закликали вищезазначені структури та органи влади негайно вжити всіх відповідних інформаційних, політичних та правових заходів і повідомити нас про їх результати", – заявляє Асоціація реінтеграції Криму. 

"Через наше подання Європейське агентство навколишнього середовища вже повідомило нас про своє розслідування з цього питання", – додають там.

За даними асоціації, CPC скоротив витрати на протидію забрудненню у 2019-2020 роках, тому зараз у нього немає спеціальних суден для протидії витокам нафти в Чорному морі. 

Тож "підстава цієї катастрофи сягає своїм корінням саме в економічну політику CPC", упевнені в Асоціації реінтеграції Криму.

Там наголосили, що Росія як держава-окупант "зобов’язана захищати унікальну природу та екологічні системи українського Криму, який незаконно контролюється Росією". 

А наслідки масштабного забруднення нафтою матимуть негативний вплив на всі екосистеми Чорного моря.

Цьому передувало: 7 серпня росіяни розлили нафту в Чорному морі біля Новоросійська.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореКримРосіянафтаокупація
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