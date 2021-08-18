Нефтяное пятно движется к Крыму – Ассоциация реинтеграции полуострова

Ассоциация реинтеграции Крыма заявляет, что нефть потекла в Черное море у Новороссийска 7 августа из-за экономической политики российского "Каспийского трубопроводного консорциума", и теперь пятно может подойти к берегам Крыма.

Источник: Ассоциация реинтеграции Крыма

Дословно: "11 августа это нефтяное пятно переместилось к берегам города Анапа... Поскольку природа черноморских течений прогнозируема, вскоре эта нефтяное пятно окажется у берегов Крымского полуострова с его уникальными подводными экологическими системами, включая Опукский заповедник как охраняемый береговой резерват, расположенный на южном побережье Керченского полуострова на Черном море".

Детали: Ассоциация 16 августа обратилась к ряду межправительственных и независимых организаций на счет экологической катастрофы, которая произошла 7 августа, когда 100 тонн нефти вытекло в Черное море близ города Новороссийск из терминала, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (CPC).

Акционерами CPC являются российское государственное монопольное предприятие "Роснефть", ключевое казахстанское предприятие "КазМунайГаз" (19%), американский нефтяной гигант "Шеврон" (15%) и итальянский концерн "Эни" (2%). Компании из Казахстана, США и Италии и компетентные органы этих стран также проинформированы о пятне.

"Мы призвали вышеуказанные структуры и органы власти немедленно принять все соответствующие информационные, политические и правовые меры и сообщить нам об их результатах", – заявляет Ассоциация реинтеграции Крыма.

"По нашему представлению Европейское агентство окружающей среды уже сообщило нам о своем расследовании по этому вопросу", – добавляют там.

По данным ассоциации, CPC сократил расходы на противодействие загрязнению в 2019-2020 годах, поэтому сейчас у него нет специальных судов для противодействия утечкам нефти в Черном море.

Поэтому "основание этой катастрофы уходит своими корнями именно в экономическую политику CPC", уверены в Ассоциации реинтеграции Крыма.

Там отметили, что Россия как государство-оккупант "обязана защищать уникальную природу и экологические системы украинского Крыма, который незаконно контролируется Россией".

А последствия масштабного загрязнения нефтью будут иметь негативное влияние на все экосистемы Черного моря.

Этому предшествовало: 7 августа россияне разлили нефть в Черном море у Новороссийска