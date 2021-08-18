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Кількість заражень в "Молодій гвардії" зросла до 53, у більшості попередньо виявили "Дельту"

Середа, 18 серпня 2021, 15:36
фото: MOLODA-GVARDIYA.COM.UA

Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА повідомив, що в оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 53 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".

Джерело: місцеве інформагентство "Траса Е-95" з посиланням на брифінг, "Думская"

Деталі: Головний державний санітарний лікар області Віталій Гончаров повідомив, що у 33 хворих підозрюють штам "Дельта".

У лікарні чотири дитини з температурою понад 37,7 градуса.

Уточняється, що в центрі на момент спалаху COVID-19 було 1058 відпочиваючих.

Контактними по COVID залишаються 494 ​​дітей і 60 дорослих з табору "Зоряний". Вони залишаться під наглядом на території табору як мінімум на 14 днів.

Решта - неконтактні групи - повинні повернутися додому. Перед від'їздом кожну дитину протестують на ковід, і, якщо результат буде позитивний, їх залишать в таборі.

Крім того, відомо, що з півтисячі людей персоналу вакцинацію пройшли менше половини - 230 співробітників табору.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося про COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія".

Теми: Одесакоронавірусепідемія


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