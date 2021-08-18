Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество заражений в "Молодой гвардии" возросло до 53, у большинства предварительно обнаружили "Дельту"

Среда, 18 августа 2021, 15:36
Количество заражений в Молодой гвардии возросло до 53, у большинства предварительно обнаружили Дельту
фото: MOLODA-GVARDIYA.COM.UA

Департамент охраны здоровья Одесской ОГА сообщил, что в оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одессе COVID-19 подтвержден у 53 человек, среди них у более 30 подозревают штамм "Дельта".

Источник: местное информагентство "Трасса Е-95" со ссылкой на брифинг, "Думская"

Детали: Главный государственный санитарный врач области Виталий Гончаров сообщил, что у 33 заболевших подозревают штамм "Дельта".

В больнице четыре ребенка с температурой выше 37,7 градуса.

Уточняется, что в центре на момент вспышки COVID-19 было 1058 отдыхающих.

Контактными по коронавирусу остаются 494 детей и 60 взрослых из лагеря "Звездный". Они останутся под наблюдением на территории лагеря как минимум на 14 дней.

Остальные – неконтактные группы - должны вернуться домой. Перед отъездом каждого ребенка протестируют на ковид, и, если результат будет положительный, его оставят в лагере.

Кроме того, известно, что из полутысячи человек персонала вакцинацию прошли менее половины - 230 сотрудников лагеря.

Напомним: Раньше сообщалось о COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра "Молодая гвардия".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессакоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: