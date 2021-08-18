Количество заражений в "Молодой гвардии" возросло до 53, у большинства предварительно обнаружили "Дельту"

Департамент охраны здоровья Одесской ОГА сообщил, что в оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одессе COVID-19 подтвержден у 53 человек, среди них у более 30 подозревают штамм "Дельта".

Источник: местное информагентство "Трасса Е-95" со ссылкой на брифинг, "Думская"

Детали: Главный государственный санитарный врач области Виталий Гончаров сообщил, что у 33 заболевших подозревают штамм "Дельта".

В больнице четыре ребенка с температурой выше 37,7 градуса.

Уточняется, что в центре на момент вспышки COVID-19 было 1058 отдыхающих.

Контактными по коронавирусу остаются 494 детей и 60 взрослых из лагеря "Звездный". Они останутся под наблюдением на территории лагеря как минимум на 14 дней.

Остальные – неконтактные группы - должны вернуться домой. Перед отъездом каждого ребенка протестируют на ковид, и, если результат будет положительный, его оставят в лагере.

Кроме того, известно, что из полутысячи человек персонала вакцинацию прошли менее половины - 230 сотрудников лагеря.

Напомним: Раньше сообщалось о COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра "Молодая гвардия".