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"Експрем'єр ДНР" йде на вибори в Держдуму з нульовим доходом в декларації

Середа, 18 серпня 2021, 15:45
Олександр Бородай. Фото: Flickr

Колишній "глава уряду" так званої "ДНР" Олександр Бородай задекларував відсутність доходів за попередній рік як кандидат в депутати Держдуми Росії, куди він балотується від правлячої партії "Єдина Росія" в Ростовській області.

Джерело: проект "Радіо Свобода" "Кавказ.Реалії" з посиланням на дані Центральної виборчої комісії РФ про доходи та майно кандидатів в депутати

Деталі: При цьому в декларації значиться, що тільки в квітні Бородай придбав новенький Lexus GX 460 цього року випуску на додаток до "Лексусу", який у нього вже був. Крім того, в березні Бородай купив половину нежитлового приміщення в Москві за 9 млн рублів.

Джерелами, за рахунок яких було придбано майно, вказуються накопичення за попередні роки і дохід від продажу майна.

Зараз у власності сепаратиста знаходяться 2 земельні ділянки в Московській і Ростовській областях, а також дві квартири і два нежитлових приміщення в Москві.

Сума загального доходу кандидата і його дружини за останні три роки до здійснення покупок, склала 5,2 млн рублів.

Бородай офіційно є главою організації "Союз добровольців Донбасу", а неофіційно - соратником колишнього кремлівського куратора "ЛДНР" Владислава Суркова. За даними "Східної правозахисної групи", зараз Сурков курує політичні процеси в ОРДЛО, зокрема, вибори в Держдуму.

Теми: ОРДЛОДерждумадекларації


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