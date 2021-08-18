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"Экс-премьер ДНР" идет на выборы в Госдуму с нулевым доходом в декларации

Среда, 18 августа 2021, 15:45
Александр Бородай. Фото: Flickr

Бывший "глава правительства" так называемой "ДНР" Александр Бородай задекларировал отсутствие доходов за предыдущий год как кандидат в депутаты Госдумы России, куда он баллотируется от правящей партии "Единая Россия" в Ростовской области.

Источник: проект "Радио Свобода" "Кавказ.Реалии" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ о доходах и имуществе кандидатов в депутаты

Детали: При этом в декларации значится, что только в апреле Бородай приобрел новенький Lexus GX 460 этого года выпуска в дополнение к "Лексусу", который у него уже был. Кроме того, в марте Бородай купил половину нежилого помещения в Москве за 9 млн рублей.

Источниками, за счет которых было приобретено имущество, указываются накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества.

Сейчас в собственности сепаратиста находятся 2 земельных участка в Московской и Ростовской областях, а также две квартиры и два нежилых помещения в Москве.

Сумма общего дохода кандидата и его жены за последние три года до совершения покупок, составила 5,2 млн рублей.

Бородай официально является главой организации "Союз добровольцев Донбасса", а неофициально - соратником бывшего кремлевского куратора "ЛДНР" Владислава Суркова. По данным "Восточной правозащитной группы", сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму.

Темы: ОРДЛОГосдумадекларации
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