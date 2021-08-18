Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

60% українців вважають, що вибори в ОРДЛО мають проводити після виведення російських військ

Середа, 18 серпня 2021, 16:27
60% українців вважають, що вибори в ОРДЛО мають проводити після виведення російських військ
фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 60% українців вважають, що для виборів на окупованих територій Донецької і Луганської областей мають бути виведені російські війська та Україна має встановити контроль над своїм кордоном з Росією.

Джерело: опитування Центру Разумкова

Деталі: У респондентів запитували, якою є їхня позиція стосовно проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Більшість опитаних (60%), вважають, що спочатку повинно відбутися виведення з цих територій російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над своїм кордоном з Росією, а вже потім мають проводитися вибори.

13% дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори.

Вважають, що спочатку повинно відбутися виведення російських військових, а вже потім ˗ вибори, більшість респондентів у Західному (83%), Центральному (64%) і Південному (56%) регіонах і відносна більшість ˗ у Східному (35%, при 26% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

 

Дотримуються думки, що спочатку виведення військ, більшість україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою ˗ 69%), і відносна більшість російськомовних (45%, при 16% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

 

За те, щоб вибори проводити лише після виведення російських військових, виступає більшість виборців партії "Європейська солідарність" (80,5%), ВО "Батьківщина" (71,5%), партії "Слуга народу" (62%).

Серед представників електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори. Протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча найбільше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).

 

Довідково: Дослідження проведене з 29 липня по 4 серпня, опитано 2019 респондентів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіявиборисоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: