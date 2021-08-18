60% українців вважають, що вибори в ОРДЛО мають проводити після виведення російських військ

Згідно з опитуванням, 60% українців вважають, що для виборів на окупованих територій Донецької і Луганської областей мають бути виведені російські війська та Україна має встановити контроль над своїм кордоном з Росією.

Джерело: опитування Центру Разумкова

Деталі: У респондентів запитували, якою є їхня позиція стосовно проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Більшість опитаних (60%), вважають, що спочатку повинно відбутися виведення з цих територій російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над своїм кордоном з Росією, а вже потім мають проводитися вибори.

13% дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори.

Вважають, що спочатку повинно відбутися виведення російських військових, а вже потім ˗ вибори, більшість респондентів у Західному (83%), Центральному (64%) і Південному (56%) регіонах і відносна більшість ˗ у Східному (35%, при 26% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

Дотримуються думки, що спочатку виведення військ, більшість україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою ˗ 69%), і відносна більшість російськомовних (45%, при 16% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

За те, щоб вибори проводити лише після виведення російських військових, виступає більшість виборців партії "Європейська солідарність" (80,5%), ВО "Батьківщина" (71,5%), партії "Слуга народу" (62%).

Серед представників електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори. Протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча найбільше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).

Довідково: Дослідження проведене з 29 липня по 4 серпня, опитано 2019 респондентів.