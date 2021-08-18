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60% украинцев считают, что выборы в ОРДЛО должны проводить после вывода российских войск

Среда, 18 августа 2021, 16:27
фото с открытых источников

Согласно опросу, 60% украинцев считают, что для выборов на оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны быть выведены российские войска и Украина должна установить контроль над своей границей с Россией.

Источник: опрос Центра Разумкова

Детали: В респондентов спрашивали, какова их позиция относительно проведения местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Большинство опрошенных (60%), считают, что сначала должен произойти вывод с этих территорий российских военных, обезоруживания боевиков и установление контроля Украиной над своей границей с Россией, а уже потом должны проводиться выборы.

13% придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы.

Считают, что сначала должно произойти вывода российских военных, обезоруживания боевиков и установление контроля Украины над границей, а потом ˗ выборы, большинство респондентов в Западном (83%), Центральном (64%) и Южном (56%) регионах и относительное большинство ˗ в Восточном (35%, при 26% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

 

Придерживаются мнения, что сначала вывод войск, большинство украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке ˗ 69%), и относительное большинство русскоязычных (45%, при 16% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

 

За то, чтобы выборы проводить только после вывода российских военных, выступает большинство избирателей партии "Европейская солидарность" (80,5%), ВО "Батькивщина" (71,5%), партии "Слуга народа" (62%).

Среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 32% выступают за то, чтобы сначала проводить выборы. Противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).

 

Справка: Исследование проведено с 29 июля по 4 августа, опрошено 2019 респондентов.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОоккупацияРосcиявиборысоциология
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