Президент Афганістану після втечі з країни перебуває в ОАЕ
Середа, 18 серпня 2021, 18:20
Президент Афганістану Ашраф Гані перебуває в Об’єднаних Арабских Еміратах, про що повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Джерело: МЗС ОАЕ
Дослівно: "Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань".
Що передувало: В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
Пізніше Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі – так він пояснив свою втечу.
Українська правда