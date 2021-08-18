Президент Афганістану після втечі з країни перебуває в ОАЕ

Президент Афганістану Ашраф Гані перебуває в Об’єднаних Арабских Еміратах, про що повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Джерело: МЗС ОАЕ

Дослівно: "Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань".

Що передувало: В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.

Пізніше Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі – так він пояснив свою втечу.