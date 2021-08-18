Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Середа, 18 серпня 2021, 19:02
Фото: ДПСУ

Іноземці для в’їзду в Україну можуть пред’явити довідку про отримання лише однієї дози вакцини від коронавірусу – раніше необхідний був сертифікат про повний курс вакцинації. 

Джерело: зміни до постанов №1236 та №677

Деталі: Відповідні зміни затвердили на засідання Кабміну. Тепер перетин державного кордону можливий у випадку пред’явлення іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією або кількома дозами вакцин, дозволених ВООЗ.

Йдеться не лише про іноземців, а й про осіб без громадянства. Як і раніше вони також можуть в’їхати до України за умови негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або ж негативного  результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу.

Що передувало: В Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".

Українська правда
Теми: кордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДоповненоАктивісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 

Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження

Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Екскомандир "беркутівців", який намагався повернутися в МВС, "накивав п'ятами"

Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб

відеоАфганістан: 3 загиблих і 10 поранених під час протестів проти "Талібану" у Джалалабаді

Усі новини...
кордон
Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
Узбекистан підтвердив, що збив літак ВПС Афганістану
Почалася підготовка до зведення Ямпільського мосту через Дністер до Молдови
Останні новини
02:36
З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19
01:39
Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США
00:40
ВіДЕОУ мережі з'явилось відео репетиції параду з піснею "Путін - х#йло"
00:16
В столичному ТРЦ можна щепитися Pfizer
23:12
ДоповненоАктивісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 
22:41
Хотів проїхати в перекриту зону: водій розмахував зброєю перед патрульними
22:01
Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження
21:44
Новини економіки: підозра Коломойському, Ощадбанк відкриває казино
21:29
"Динамо" втрачає очки у грі з "Інгульцем"
21:27
Третій день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами
Усі новини...