Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Іноземці для в’їзду в Україну можуть пред’явити довідку про отримання лише однієї дози вакцини від коронавірусу – раніше необхідний був сертифікат про повний курс вакцинації.

Джерело: зміни до постанов №1236 та №677

Деталі: Відповідні зміни затвердили на засідання Кабміну. Тепер перетин державного кордону можливий у випадку пред’явлення іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією або кількома дозами вакцин, дозволених ВООЗ.

Йдеться не лише про іноземців, а й про осіб без громадянства. Як і раніше вони також можуть в’їхати до України за умови негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або ж негативного результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу.

Що передувало: В Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".