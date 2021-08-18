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Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Середа, 18 серпня 2021, 19:02
Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України
Фото: ДПСУ

Іноземці для в’їзду в Україну можуть пред’явити довідку про отримання лише однієї дози вакцини від коронавірусу – раніше необхідний був сертифікат про повний курс вакцинації. 

Джерело: зміни до постанов №1236 та №677

Деталі: Відповідні зміни затвердили на засідання Кабміну. Тепер перетин державного кордону можливий у випадку пред’явлення іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією або кількома дозами вакцин, дозволених ВООЗ.

Йдеться не лише про іноземців, а й про осіб без громадянства. Як і раніше вони також можуть в’їхати до України за умови негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або ж негативного  результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу.

Що передувало: В Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".

Українська правда

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Теми: кордон
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