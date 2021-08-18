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Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

Среда, 18 августа 2021, 19:02
Фото: ГПСУ

Иностранцы для въезда в Украину могут предъявить справку о получении только одной дозы вакцины от коронавируса – раньше необходим был сертификат о полном курсе вакцинации.

Источник: изменения в постановления №1236 и №677

Детали: Соответствующие изменения утвердили на заседание Кабмина. Теперь пересечение государственной границы возможно в случае предъявления иностранного COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, разрешенных ВОЗ.

Говорится не только об иностранцах, но и о лицах без гражданства. По-прежнему они также могут въехать в Украину при условии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или отрицательного результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса.

Что предшествовало: В Украине 5 августа вступили в силу новые правила усиленного контроля при пересечении границы, введенные из-за распространения в мире нового штамма коронавируса "Дельта".

Украинская правда
Темы: граница
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