Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Динамо" втрачає очки у грі з "Інгульцем"

Середа, 18 серпня 2021, 21:29

Київське "Динамо" у перенесеному матчі 4 туру української Прем`єр-Ліги втрачає очки в грі з "Інгульцем". Гра завершилася унічию 1:1.

Зустріч пройшла у Києві у середу 18 серпня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Весь матч столична команда мала перевагу за моментами та у володінні м`ячем. У першому таймі в "Інгульця" був один удар у площину воріт, а в динамівців дев`ять та три з них у рамку воріт.

На 45-й хвилині у киян був найбільш реальний момент в першому таймі. Після удару Віталія Миколенка м`яч зачепив Віталія Буяльського і летів у порожній кут воріт, але виручив "агрономів" Богдан Шуст.

У другому таймі знову перевага в "Динамо" і до 70-ї хвилини без голів. На 72-й хвилині після прострілу Олександра Караваєва Михайло Шишка зрізає м`яча у власні ворота - 1:0. За чотири хвилини "Інгулець" зрівняв рахунок. Ілля Коваленко пробив з з метрів 15-ти у ближній від Георгія Бущана кут воріт - 1:1.

Нв 81-й хвилині знову момент у "Динамо". Після пасу від Віталія Буяльського Жерсон Родрігеш ударом через себе пробивав, і Шуст знову рятує свою команду від голу. В останні десять хвилин матчу "Інгулець" міг навіть вирвати перемогу. На 90-й хвилині Павло Полегенько зблизився з Бущаном, але не зумів переграти воротаря "Динамо".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США

ДоповненоАктивісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 

Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження

Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Екскомандир "беркутівців", який намагався повернутися в МВС, "накивав п'ятами"

Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб

Усі новини...
футбол
Збірна України з футболу отримала нового тренера
"Шахтар" виграв перший матч плей-офф Ліги Чемпіонів у "Монако"
"Шахтар" здолав "Металіст-1925" у 4 турі УПЛ
Останні новини
06:45
Україна — шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19
06:06
ВООЗ: Наразі бустерні вакцини проти COVID-19 не потрібні
05:28
Президент Китаю пообіцяв відрегулювати доходи багатіїв
04:35
Куба посилила правила користування Інтернетом після антиурядових протестів
03:40
М’янма: Військові вбили більше 1000 людей після перевороту
02:36
З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19
01:39
Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США
00:40
ВіДЕОУ мережі з'явилось відео репетиції параду з піснею "Путін - х#йло"
00:16
В столичному ТРЦ можна щепитися Pfizer
23:12
ДоповненоАктивісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 
Усі новини...