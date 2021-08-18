"Динамо" втрачає очки у грі з "Інгульцем"

Київське "Динамо" у перенесеному матчі 4 туру української Прем`єр-Ліги втрачає очки в грі з "Інгульцем". Гра завершилася унічию 1:1.

Зустріч пройшла у Києві у середу 18 серпня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Весь матч столична команда мала перевагу за моментами та у володінні м`ячем. У першому таймі в "Інгульця" був один удар у площину воріт, а в динамівців дев`ять та три з них у рамку воріт.

На 45-й хвилині у киян був найбільш реальний момент в першому таймі. Після удару Віталія Миколенка м`яч зачепив Віталія Буяльського і летів у порожній кут воріт, але виручив "агрономів" Богдан Шуст.

У другому таймі знову перевага в "Динамо" і до 70-ї хвилини без голів. На 72-й хвилині після прострілу Олександра Караваєва Михайло Шишка зрізає м`яча у власні ворота - 1:0. За чотири хвилини "Інгулець" зрівняв рахунок. Ілля Коваленко пробив з з метрів 15-ти у ближній від Георгія Бущана кут воріт - 1:1.

Нв 81-й хвилині знову момент у "Динамо". Після пасу від Віталія Буяльського Жерсон Родрігеш ударом через себе пробивав, і Шуст знову рятує свою команду від голу. В останні десять хвилин матчу "Інгулець" міг навіть вирвати перемогу. На 90-й хвилині Павло Полегенько зблизився з Бущаном, але не зумів переграти воротаря "Динамо".