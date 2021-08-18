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"Динамо" теряет очки в игре с "Ингульцом"

Среда, 18 августа 2021, 21:29
Динамо теряет очки в игре с Ингульцом

Киевское "Динамо" в перенесенном матче 4 тура украинской Премьер-Лиги теряет очки в игре с "Ингульцом". Игра завершилась вничью 1:1.

Встреча прошла в Киеве в среду 18 августа на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Весь матч столичная команда имела преимущество по моментам и во владении мячом. В первом тайме у "Ингульца" был один удар в створ ворот, а у динамовцев девять и три из них в створ ворот.

На 45-й минуте у киевлян был наиболее реальный момент в первом тайме. После удара Виталия Миколенко мяч задел Виталия Буяльского и летел в пустой угол ворот, но выручил "агрономов" Богдан Шуст.

Во втором тайме снова преимущество у "Динамо" и до 70-й минуты без голов. На 72-й минуте после прострела Александра Караваева Михаил Шишка срезает мяч в собственные ворота - 1:0. Через четыре минуты "Ингулец" сравнял счет. Илья Коваленко пробил метров с 15-ти в ближний от Георгия Бущана угол ворот - 1:1.

Нв 81-й минуте снова момент у "Динамо". После паса от Виталия Буяльского Жерсон Родригеш ударом через себя пробивал, и Шуст снова спасает свою команду от гола. В последние десять минут матча "Ингулец" мог даже вырвать победу. На 90-й минуте Павел Полегенько сблизился с Бущаном, но не сумел переиграть вратаря "Динамо".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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