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Хотів проїхати в перекриту зону: водій розмахував зброєю перед патрульними

Середа, 18 серпня 2021, 22:41
Хотів проїхати в перекриту зону: водій розмахував зброєю перед патрульними
Фото: Патрульна поліція Києва

У столиці водій для того, щоб проїхати у перекриту зону вирішив продемонструвати патрульним зброю, чоловіка затримали. 

Джерело: Патрульна поліція Києва у Telegram

Деталі: За інформацією поліції, водій автомобіля Volkswagen ігнорував вимоги патрульних про заборону проїзду. Після того, доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, він демонстративно дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських.

На наступному перехресті автівку чоловіка зупинили, а його затримали та роззброїли. 

Наразі на місці працюють слідчі Печерського управління поліції.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Київполіція
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