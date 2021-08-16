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Через репетиції параду в Києві обмежать рух на три дні: схема

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:54
Через репетиції параду в Києві обмежать рух на три дні: схема

18, 20 та 22 серпня у столиці пройдуть репетиції військового параду до Дня Незалежності – заплановане масштабне перекриття руху. 

Джерело: КМДА 

Деталі: Репетиції відбуватимуться з 15:30 до 01:15 на Хрещатику, Майдану Незалежності та Трухановому острові. У цей час заплановане тимчасове перекриття руху. 

Зокрема, з 15 години до 01:15 перекритими будуть наступні вулиці: 

  • Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);
  • Хрещатик;
  • Михайлівська (від Володимирської до Хрещатика);
  • Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулку);
  • Петрівська Алея;
  • Паркова дорога;
  • Володимирський узвіз;
  • Боричів узвіз;
  • Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);
  • Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської).

З 19 до 20 години також буде перекрито Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).

Також 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

 
Фото: КМДА

У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту.

Нагадаємо:

  • 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов" відбулася перша репетиція парадних розрахунків.
  • Держпідприємство "Завод імені Малишева" виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт", він візьме участь у параді до Дня Незалежності.

Українська правда

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Теми: парадКиївтранспорт
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