18, 20 та 22 серпня у столиці пройдуть репетиції військового параду до Дня Незалежності – заплановане масштабне перекриття руху.

Джерело: КМДА

Деталі: Репетиції відбуватимуться з 15:30 до 01:15 на Хрещатику, Майдану Незалежності та Трухановому острові. У цей час заплановане тимчасове перекриття руху.

Зокрема, з 15 години до 01:15 перекритими будуть наступні вулиці:

Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);

Хрещатик;

Михайлівська (від Володимирської до Хрещатика);

Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулку);

Петрівська Алея;

Паркова дорога;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);

Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської).

З 19 до 20 години також буде перекрито Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).

Також 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

Фото: КМДА

У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту.

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