Через репетиції параду в Києві обмежать рух на три дні: схема
18, 20 та 22 серпня у столиці пройдуть репетиції військового параду до Дня Незалежності – заплановане масштабне перекриття руху.
Джерело: КМДА
Деталі: Репетиції відбуватимуться з 15:30 до 01:15 на Хрещатику, Майдану Незалежності та Трухановому острові. У цей час заплановане тимчасове перекриття руху.
Зокрема, з 15 години до 01:15 перекритими будуть наступні вулиці:
- Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);
- Хрещатик;
- Михайлівська (від Володимирської до Хрещатика);
- Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулку);
- Петрівська Алея;
- Паркова дорога;
- Володимирський узвіз;
- Боричів узвіз;
- Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);
- Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської).
З 19 до 20 години також буде перекрито Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).
Також 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).
У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.
У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.
На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту.
Нагадаємо:
- 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов" відбулася перша репетиція парадних розрахунків.
- Держпідприємство "Завод імені Малишева" виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт", він візьме участь у параді до Дня Незалежності.