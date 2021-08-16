18, 20 та 22 серпня у столиці пройдуть репетиції військового параду до Дня Незалежності – заплановане масштабне перекриття руху.

Джерело: КМДА

Деталі: Репетиції відбуватимуться з 15:30 до 01:15 на Хрещатику, Майдану Незалежності та Трухановому острові. У цей час заплановане тимчасове перекриття руху.

Зокрема, 18 серпня для зведеної механізованої колони №1 рух перекриють за маршрутом Парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – Площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

Колона №2 буде рухатись за маршрутом: аеродром "Святошин" – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро "Нивки" – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі до Хрещатика.

Колона №3 їхатиме від військової частини А0139 (проспект Перемоги 55/2) – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

Після завершення репетицій колони техніки будуть повертатись до місць розташування від Європейської площі – Володимирський узвіз – Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) – вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі.

Також техніка буде рухатись вказаним вище маршрутах у зворотному порядку.

Також 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту.

Нагадаємо: