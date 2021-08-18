Хотел проехать в перекрытую зону: водитель размахивал оружием перед патрульными

В столице водитель для того, чтобы проехать в перекрытую зону решил продемонстрировать патрульным оружие, мужчину задержали.

Источник: Патрульная полиция Киева в Telegram

Детали: По информации полиции, водитель автомобиля Volkswagen игнорировал требования патрульных о запрете проезда. После того, доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, он демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских.

На следующем перекрестке автомобиль мужчины остановили, а его задержали и разоружили.

Сейчас на месте работают следователи Печерского управления полиции.

Напомним: