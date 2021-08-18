Активісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 

Захисники історичного будинку на вулиці Обсерваторній, 6 в Києві (садиба Барбана) заявили про напад тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок.

Джерело: активіст Олег Симороз у Facebook та у коментарі УП

Деталі: За словами місцевих мешканців, які вийшли до садиби, щоб завадити проїзду будівельної техніки, забудовник хоче знести садибу. Проте у нього начебто немає відповідних документів, які б дозволяли йому це зробити. Компанія, яка веде роботи на садибі – ТОВ "Інформаційна група "Агентство столичних повідомлень".

На місці садиби начебто хочуть побудувати торговельно-розважальний центр.

На трансляції у соцмережі вказується, що тітушки напали на захисників будинку та влаштували штовханину. Проте, техніка так і не змогла заїхати. Водночас, активісти змогли підійти до будинку. На відео видно, що до будинку роблять підкоп, а на його стінах вже видно тріщини, хоча забудовник офіційно вказує, що планував роботи із укріплення фундаменту.

Молодики, які прибули на допомогу будівельній техніці, були одягнені у спортивну форму та закривали обличчя медичними масками.

Постраждалі місцеві мешкаці від дій тітушок написали заяви до поліції та взяли направлення на судову-медичну експертизу.

Садиба Барбана – історична будівля 19 століття. Активісти стверджують, що Мінкульт заборонив будівництво на місці садиби та видав відповідний припис.

12 серпня поліція провела слідчі дії. Під час них, за словами Симороза, виявилось, що забудовнику відомо про існування припису Мінкульту щодо зупинення будь-яких будівельних робіт.

Припис про заборону проведення будівельних робіт Документ у розпорядженні УП

Тоді ж забудовника викликали на допит, а громада дала свідчення щодо невиконання вимог припису та продовження будівельних робіт та регулярний погроз. Місцевих мешканців також запевнили, що слідчі будуть ініціювати перед прокуратурою накладання арешту в рамках статті 356 (самоправство) Кримінального кодексу.

Активісти нагадують, що будинок знаходиться в центральному історичному ареалі міста, а отже відповідно до законодавства там не можна проводити будь-які будівельні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Активісти, які чергують біля будинку Барбана Олег Симороз

Чому це важливо: У квітні у Києві знесли історичний будинок Уткіна, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Такі випадки непоодинокі. На місці ж історичних будівель з’являються багатоповерхівки або торгові центри.

Читайте також: Якою має бути протидія хаотичній забудові та знищенню культурних споруд

Знести поверхи або "прикрасити". Як Київ рятуватимуть від будинків-"монстрів"